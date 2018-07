Miss Trieste 2018: seconda selezione al Pinguino con spettacolo di danza

Stelle della bellezza e della danza moderna in programma martedì 31 luglio alle 21 al Pinguino di molo Pescheria in occasione della seconda selezione ufficiale del Concorso Miss Trieste 2018. Sfileranno diverse candidate prescelte nei recenti casting del classico Beauty Contest e si svolgerà anche un interessante spettacolo di danze moderne con rappresentanti di due scuole.

Si tratta di esibizioni molto attrattive sia della Scuola Master Dance con numeri di salsa portoricana e di “bachata” (un’originale danza latino americana di origine domenicana), come pure dell’Emporio Danza che presenterà numeri di ballo hip hop, latino americani e anche di “bachata”. Sarà una piacevole opportunità di apprezzare i passaggi, le evoluzioni tecniche e le tipiche movenze dei balli moderni nel corso dei previsti spazi tra i passaggi in abbigliamento elegante e in costume da mare delle candidate in lizza per il Concorso Miss Trieste, il titolo della ragazza simbolo della città di San Giusto.

Al termine di questa seconda selezione verranno scelte alcune ragazze che poi parteciperanno a fine agosto alla Prefinale di questo popolare evento con Finalissima nella “Notte delle stelle” il 7 settembre al Caffè degli Specchi in Piazza Unità con le candidate che sfileranno anche in abito da sposa. Miss Trieste annualmente è realizzato dall’organizzazione di Fulvio Marion con la collaborazione tecnica e promozionale della Ricky Nicosanti Event, il patrocinio della Promoturismo FVG e l’adesione di molti media-partners con un importante monte premi. Inoltre la web tv Trieste Cafe è abbinata al concorso mediante il collegato 2° Contest Videofotografico “Miss Trieste Mi piace”. Iscrizioni gratuite al Concorso Miss Trieste chiamando il 338.6722096 o con un messaggio nella pagina fb.