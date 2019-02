Mister Italia a Trieste con l'evento benefico "Quochi di Quore"

Alla 12a edizione di “Quochi di Quore”, evento benefico ideato e organizzato da Rossana Bettini che si terrà lunedì prossimo (25 febbraio) al Palazzetto dello Sport “Allianz Dome” di Trieste, ci sarà anche Mister Italia 2018 – Mirko Pividore. Il 20 enne di Tavagnacco (UD), attuale detentore del titolo di Mister Italia vinto lo scorso 5 maggio, ha voluto far parte della “squadra” che collaborerà alla riuscita della manifestazione che tra l’altro prevede un’asta solidale condotta dal noto giornalista televisivo Massimo Giletti e dall’ideatrice dell’evento Rossana Bettini.

I giocatori dell'Alma serviranno ai tavoli

I giocatori di Alma Pallacanestro Trieste vestiranno i panni dei camerieri, per servire le splendide portate previste durante la serata: la quota di partecipazione è di 180 euro a persona, con prenotazioni al numero 366/1555133 (Francesco). Parte di tale quota sarà poi devoluta in beneficenza a favore dell’autismo infantile, per una serata che partirà alle ore 20.00

Altri ospiti

A collaborare in vari ruoli, chi come sommelier chi come cuoco, ci saranno tra gli altri anche gli ex Presidenti della Regione F.V.G. Renzo Tondo e Riccardo Illy, Fabrizio Nonis giornalista enogastronomico e macellaio gourmet, l’intera squadra di basket Alma Trieste e vari personaggi del mondo dell’imprenditoria nazionale e internazionale.

La dichiarazione di Mister Italia

Il Mister Italia in carica, attualmente iscritto alla facoltà di infermieristica dell’Università di Udine, ha dichiarato “… non so quale incarico mi sarà affidato nell’ambito della serata, qualsiasi ruolo andrà comunque bene, l’importante é contribuire al fine benefico …”. Il ricavato della serata verrà devoluto alla onlus “Progetto Riabilitazione” che si prende cura dei bambini affetti da autismo.