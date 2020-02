Mitteleuropean Race e Mitrace Tour Cup: sono aperte le iscrizioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Il team di Adrenalinika, i triestini Maurizio De Marco, Riccardo Novacco e Susanna Serri, sta modellando gli ultimi ritocchi organizzativi della Mitteleuropean Race la cui quinta edizione si svolgerà dal 29 al 31 maggio prossimi con partenza ed arrivo dalla coreografica e dispensatrice di storia piazza d’Unità d’Italia del capoluogo Giuliano. “Siamo particolarmente sodisfatti - dice Riccardo Novacco - che l’Alfa Romeo abbia confermato la sua presenza come partner principale, così come BAI broker. C’è poi il ritorno di Jermann una delle aziende cui si lega una delle massime interpretazioni culturali nella produzione dei vini simbolo della nostra terra, e ci affiancheranno DIGAS, Primo Aroma, Studio Gasperini e la Balsameria Midolini. Continua poi la co organizzazione dell’evento con il Comune di Trieste che ci concede il patrocinio insieme con la Regione Friuli Venezia Giulia e Turismo FVG. Insomma -conclude Novacco - ci viene riconosciuto un ruolo importante nell’ambito del marketing territoriale che ci permette di comunicare i valori mitteleuropei della nostra Regione al target group di chi possiede ed usa le auto storiche, che a sua volta è ambasciatore del buon gusto e del buon vivere”. “Dal punto di vista sportivo - informa Maurizio De Marco, deus ex machina dei percorsi e delle prove che determineranno la classifica nella gara di regolarità super classica riservata alla partecipazione di non oltre 70 vetture costruite sino al 1976 - le tappe principali saranno due. Quella di venerdì 29 maggio di circa 190 chilometri che prevede il transito lungo il percorso della celebre cronoscalata Trieste - Opicina, la scoperta di strade secondarie in Slovenia prima di passare per il Castello di Gorizia e affrontare la difficile salita al Monte Calvario, considerata dagli specialisti del cronometro l’università del volante. Il ritorno a Trieste sarà altrettanto spettacolare - continua De Marco - con il transito tra le distese di vigneto che portano ai Castelli di Buttrio e di Spessa, senza dimenticare la storia della Grande Guerra che ha come simbolo Monte S.Michele prima di ridiscendere verso i fasti dell’imponente architettura triestina. La seconda tappa di sabato 30 maggio sarà lunga circa 230 chilometri, e si svilupperà in buona parte tra nuovi panorami in Slovenia per ritornare poi nella zona dello Schioppettino, senza dimenticare di percorrere parte della corsa in salita Cividale - Castelmonte”. “L’ultima fatica, delle circa 80 prove che ho segnato per la quinta edizione della Mitteleuropean Race, conclude Maurizio De Marco -sarà la prova speciale Coppa Trieste Città della Scienza del 31 maggio che porterà i partecipanti a scoprire alcuni luoghi di ESOF (Euroscience Open Forum) 2020 che dal 5 a 9 luglio trasformeranno il capoluogo regionale in capitale europea della scienza. Il percorso complessivo della manifestazione sarà lo stesso anche per la Mitrace Tour Cup, ma con orario di partenza e transiti nelle varie località diversi per garantirne la pura dimensione turistica”. Le iscrizioni alla manifestazione sono aperte sino a giovedì 21 maggio e sono previsti diversi pacchetti di partecipazione. “Per la Mitteleuropean Race - dice l’Event Coordinator Susanna Serri - è previsto il Super (con ospitalità completa), il medium (senza ospitalità alberghiera), il Basic (senza ospitalità), e alcuni pacchetti speciali per le scuderie e i concorrenti che abbiano già partecipato ad almeno tre edizioni della manifestazione. Super e Basic sono invece i pacchetti previsti per la Mitrace Tour Cup”. Aggiornamenti e curiosità sulla Mitteleuropean Race 2020 e sulla Mitrace Tour Cup si trovano su: Facebook, Twitter, Instagram e sul sito: www.mitteleuropeanrace.it.