Nella mattinata di sabato 19 maggio 2018 all'EnAIP FVG di Pasian di Prato (UD) è in programma un incontro su "Mobilità ibrida ed elettrica: futuro o presente?". Con operatori del settore e aziende, che si concluderà con prove di guida su veicoli elettrici.

Sono previsti i seguenti interventi:

Ore 9.00 Apertura – Saluti

Paola Stuparich – Direttrice generale EnAIP FVG

Ore 9.30 – 10.00

Mercato dei veicoli elettrici in Italia e in Europa

La guida ‘elettrica’: che cosa cambia per le persone e per le officine

A cura di Autostar SpA

Ore 10.00 – 10.40

Progetti avviati nelle città

Infrastrutture e reti per la mobilità elettrica in Italia

Stazioni di ricarica: la sfida della ricarica rapida

Roberto Conte - Responsabile Servizi di Gruppo - Iren Spa

Comune di Udine - Servizio Mobilità

Liberato Buccione - Consulente energetico Bluenergy

Ore 10.40 – 11.00

Il punto di vista degli autoriparatori

Ruggero Scagnetti - Presidente Categoria Autoriparatori - Confartigianato Imprese Udine

Ore 11.00 – 11.45

Visita EnAIP FVG / Prove di guida su veicoli elettrici

Ore 11.45 – Aperitivo

Per informazioni e iscrizioni

Isabella Peruzzi: Tel. 0432.693611 / i.peruzzi@enaip.fvg.it