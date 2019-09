Moda e rock: arriva la nuova stagione a Portopiccolo

E’ sempre la Piazzetta di Portopiccolo, l’agorà del Borgo, a essere protagonista del passaggio di stagione tra l’estate e l’autunno, a testimoniare che il weekend e le iniziative continuano a essere numerose, anche senza sole e mare. L’appuntamento è per sabato 14 settembre a partire dalle 18.00. A dare inizio alla stagione è la moda, con le novità dell’inverno più morbide e sfumate che richiamano la scenografia di uno degli spettacoli più affascinanti della natura, il foliage. Un vero percorso, come se fosse un sentiero del bellissimo Carso che costeggia e incornicia le bellezze del territorio, protagonista con i suoi sapori nel corso del cocktail che si propone come intermezzo per il momento musicale di sabato.

Non solo moda. Ma tanto rock, autorevolmente rappresentato da Maurizio Solieri e dalla band Klara and The Black Cars. Solieri, che per anni ha accompagnato Vasco Rossi per tournée di successo, oggi si presenta come solista, con un proprio repertorio che si accosterà a quello internazionale di Queen e Jimmy Hendrix. Una festa del Rock voluta e pensata da Serena Galvani, armatrice di ARIA, e fondatrice di Associazione “ARIE”, Associazione per il Recupero delle Imbarcazioni d’Epoca, che ha lo scopo di coinvolgere tutti coloro che credono nella storia della marineria e nella salvaguardia delle imbarcazioni di valore storico.

18.00 welcome, inizio sfilata ore 18.30

19.30 cocktail con buffet (25,00 euro)

Concerto inizio ore 20.30



Per info e prenotazioni: eventiportopiccolo@ppst.it

Parcheggio gratuito dalle 18.00.