"Dog Show", al Montedoro arriva la sfilata amatoriale dei cani meticci e di razza

Appuntamento riservato agli amici a quattrozampe allo Shopping Center Montedoro di Muggia. Sabato 19 maggio, dalle 14, il centro commerciale di via Flavia di Stramare 119 ospiterà il Montedoro Dog Show, la sfilata cinofila amatoriale organizzata in collaborazione con l'Agenzia Astol Models.

Un felice ritorno, dunque, dopo il brillante successo raccolto nel 2017 quando quasi 150 cani invasero pacificamente Montedoro.

La manifestazione si svolgerà al piano superiore del centro commerciale. Previsti numerosissimi premi. Il vincitore si aggiudicherà un televisore da 40 pollici, il secondo un hoverboard di ultima generazione, il terzo una comoda macchina da caffè. Vari premi, offerti dal negozio di animali IL Bestiario PET SHOP e dalla Mafra For Pet, verranno poi consegnati a varie categorie tra cui ai primi tre meticci, al raduno Chihuahua, ai cani più belli nel best in show finale e ai diciassette vincitori delle varie categorie. Previsto inoltre in omaggio 1 kg di crocchette della Mister Mix Dog srl per ciascun cane. Le iscrizioni - 10 euro per ogni cane - si terranno nella galleria centrale del Montedoro Shopping Center ed inizieranno alle 14 per concludersi alle 16.30. Subito dopo prenderà il via l'evento. Potranno partecipare tutti i cani con almeno 4 mesi d'età. Sarà necessario portare con sé il libretto sanitario. Per l'iscrizione non sarà necessario il pedigree.

Il Montedoro Dog Show sarà il primo di una serie appuntamenti messi in calendario nel mese di maggio all'interno dello Shopping Center che proprio nella giornata odierna ha visto l'inaugurazione della mostra fotografica “Il sogno adriatico – le navi e i cantieri che hanno fatto grande Trieste”. La mostra sarà gratuitamente visitabile sino al 30 giugno. Si ricorda che per raggiungere il centro commerciale sono attive tre linee del Trasporto pubblico: linea n.20 Muggia - Stazione centrale, n.47 Domio - Muggia e n.49/ Ospedale di Cattinara - Muggia.