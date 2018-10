Mostra "Amare il mare", sabato 6 ottobre in galleria Rettori

Sabato 6 ottobre 2018 alle ore 18.00, si terrà l'inaugurazione della mostra collettiva di pittura "Amare il mare". La mostra sarà visitabile presso la Galleria Rettori Tribbio in Piazza Vecchia 6 a Trieste fino al 19 ottobre 2018. La prolusione sarà a cura della critica Gabriella Dipietro

La mostra

L'evento, giunto alla sua seconda edizione, è organizzato dalla Galleria Rettori Tribbio di Trieste in concomitanza con la manifestazione velica internazionale "Barcolana" . Espongono 38 artisti triestini. Un'esposizione in cui sono presenti diversi linguaggi: dallo stile espressionista nella sua declinazione astratta e figurativa, al surrealismo, al simbolismo emotivo. Una esposizione che testimonia il profondo amore per il mare e tutto quanto ad esso connesso, vissuto con sensibilità e grande vivacità.

Gli artisti che esporranno

Nel corso dell’inaugurazione si esibirà, con alcuni pezzi del suo repertorio, la cantautrice triestina Fiore Lazzerini. Espongono gli artisti: Albrecht Gabrio, Biagi Liliana, Bilardo Giosuè, Bon Giulia, Bottegaro Michela, Braut Ginevra, Cernivani Michael, Ciacchi Micol, Comuzzo Claudia, Dagostini Noris, Debiasi Lilia, Deconi Ondina, Depase Giuseppina, Deste Dorina, Di Lullo Franca, Dipietro Gabriella, Frandoli Gabriella, Iurin Claudio, Iustulin Isabella, Lanza Ginevra, Maiola Claudio, Monaro Rosanna, Možina Livio, Musizza Dilva, Naldi Bruna, Pertotti Majda, Pitacco Gabriella, Rassini Manuela, Razza Giuseppe, Rizzola Maria Teresa, Salvaneschi Gioiana, Schreiber Barbara, Širca Giuseppe, Stor Adriana, Stuper Luca, Stuper Marinella, Zinetti Viviana, Zonta Mitja.