Vinili per tutti i gusti, domenica 25 novembre a Trieste torna la Mostra Mercato del disco

Organizzata dall’Associazione Culturale MUSICA LIBERA, ritorna a TRIESTE, domenica 25 novembre 2018 la “Mostra mercato del Disco, CD & DVD usato e da collezione”. La manifestazione, che si svolgerà al Palazzetto dello Sport di Chiarbola “G. Calza”, via Visinada 7, sarà aperta al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 19,00 e vedrà la partecipazione di una settantina di operatori italiani ed anche stranieri, dalla Slovenia, Croazia, Svizzera, Ungheria e Germania.

I dischi introvabili e le "chicche"

La mostra mercato sarà meta di appassionati, collezionisti e curiosi che si daranno appuntamento per scovare dischi e CD in ogni formato, più o meno rari, sagomati, vinili neri o colorati, picture disc, 33 e 45 giri, album singoli e doppi, con copertine apribili ed in rilievo. E poi una valanga di stampe estere, quelle inglesi, per eccellenza ma anche giapponesi, di notevole fattura e cura del particolare ed altre dai paesi più insospettabili.

Dal rock alla classica, dischi per tutti i gusti

Ogni genere musicale sarà rappresentato, dalla musica italiana al prog-rock, passando attraverso punk, funky e jazz, non trascurando metal e disco-music, new wave, elettronica, classica ed etnica, senza dimenticare le sigle dei cartoni animati ed i 78 giri dei nostri nonni. Chiunque potrà esporre, scambiare, acquistare, vendere o semplicemente farsi valutare i propri dischi. Ed inoltre: gadget, videocassette e DVD, magliette, manifesti, libri e riviste, locandine e fotografie d’epoca, il tutto inerente al mondo musicale. Ma la musica si suona e si ascolta, spazio quindi per strumenti ed hi-fi, nuovo e vintage. Una vera celebrazione del disco, un rito a cui non mancare per tutti gli affezionati uniti dalla passione per il caro, vecchio vinile ed i più moderni supporti digitali.

Gli orari e il biglietto

Orario continuato dalle 10.00 alle 19.00.

Ingresso: Euro 5,00.

Punto ristoro all’interno ed ampio parcheggio.



Per informazioni e contatti:



www.musicalibera.it

info@musicalibera.it

mauridoc64@gmail.com

mobile: +39 329 3430 481



Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/756847428001319/

Gallery