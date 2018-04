Fotografia, in mostra "le polaroid oltre il suono" di Muner

Il rumore, il suono, come possiamo rappresentare sentimenti come l’odio e l’amore in un’onda sonora? E soprattutto, come farlo con la fotografia analogica?

È questa la sfida fotografica del triestino Massimiliano Muner, classe 1984, che, con le sue ultime polaroid, il 20 e 21 aprile, presenta a Noise | Polaroid oltre il suono, un evento speciale gratuito e su prenotazione organizzato da Silver Age in collaborazione con Artrophia (informazioni sulla pagina Facebook) in occasione della sua cinquantesima mostra.

Dopo i tagli alle polaroid alla Fontana, tecnica con cui vince il primo Festival della Fotografia Istantanea ISO600 e le scritte cubitali della serie “Heaven” ispirate a Ed Rusha, nasce la nuova serie “Respirare”.

La ricerca creativa di Muner si concentra sulla volontà di trattenere una funzione vitale: la semplice respirazione diventa pretesto per esplorare la natura umana. L'atto, inizialmente invisibile, diventa visibile e viene rappresentato in maniera essenziale e con l'utilizzo di colori graffianti: un viaggio empirico nella nostra esigenza primordiale quasi a voler riprendere la vita per ricordare a noi stessi di esistere. La fotografia, quindi, diventa un testimone sempre più diretto della nostra natura.

Dalla "respirazione" il passaggio alla musica è breve: vecchie canzoni dei Joy Division, Placebo e Verdena diventano immagine completando la serie inizialmente composta da solo 6 composizioni.

Le opere di Muner sono state esposte a New York, Berlino, Roma e Vienna; da annoverare anche l’ultima mostra all’Alinari Museum di Trieste alla collettiva ‘Trieste - I fotografi - oggi’ . Da febbraio 2018, i suoi lavori fanno parte della prestigiosa Polaroid Collection (WestLicht, Vienna).

Sempre attivo nel campo della fotografia chimica è fondatore o co-fondatore di Officina Istantanea e del festival Zero Pixel.