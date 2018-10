Street Art: 28 artisti in mostra all'Urbanwear

La street art approda a Trieste da Urbanwear in via Torino 13. Cinquanta opere e 25 artisti sono i protagonisti di una mostra permanente in una delle vie più frequentate della nostra città.

Un'arte sicuramente affascinante, capace di raccontare molto più di ciò che vediamo. Proprio BANSKY, artista, writer e regista ingliese, reputato uno tra i massimi esponenti della street art, sostiene, infatti, che il posto dell'arte sia fuori, per strada, tra la gente.

Un messaggio che sicuramente accomuna anche gli artisti che hanno aderito a questa bellissima iniziativa. Ora, fortunatamente, non dobbiamo girare per tutta l'Italia, ma li possiamo apprezzare proprio qui.

Gli artisti

AGONISTICKO – BEWARE CREATIVE – BLU – BORTUSK LEER – CARTRAIN – CRIN – CROSSIE - DSCREET – ERMONE – JBOY – JPS - MIGHTY MO – MIKE GIANT – MISS VAN – OBEY SHEPARD FAIREY – OTICK – PURE EVIL – ROA – SICKBOY - SHADE ONE – SPACE INVADER – SWEET TOOF – TOASTER – TXUSPARRAS - URKA – ZELEBRITY 133 – ZOMBY. #streetart, #urbanart