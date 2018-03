Centenario della Triestina Calcio: terzo evento dell'anno con mostra, rinfresco e ritiro maglie storiche

Un nuovo evento in questo anno di festeggiamenti per il Centenario della Triestina Calcio: il Comitato Unione ed il Triestina Club 83, invitano tutti i tifosi al terzo evento del Centenario, il giorno giovedì 15 Marzo al Triestina Club 83 in via Lamarmora 11 a partire dalle ore 18.

L’evento sarà dedicato ai 35 anni di storia del Triestina Club 83 che farà ripercorrere, tramite il materiale raccolto per l’occasione, tutti i momenti vissuti al fianco dell’Alabarda. Una serata nel segno del divertimento e dell’intrattenimento, questo nei dettagli il programma per la serata:

-Mostra fotografica fino a fine marzo

-Rinfresco offerto per tutti i presenti

-Lotteria con ricchi premi e gadget

Inoltre, il Comitato Unione è orgoglioso di comunicare l’ottimo risultato dell’iniziativa “Indossa la Storia”, sono state infatti ben 70 le prenotazioni ricevute, destino vuole che siano 70 come gli anni trascorsi da quel campionato conclusosi con il secondo posto in Serie A.

Per chi ha prenotato la maglia storica, il 15 Marzo sarà l'occasione per ritirare la propria maglia, proprio presso il Triestina Club 83 di via Lamarmora 11.