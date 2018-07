Sport e fotografia: visita gratuita alla mostra sulla triestina "Oltre il 90°"

Mercoledì 4 luglio, alle ore 17.00, nella sala Selva di palazzo Gopcevich, in via Rossini 4 a Trieste, nuova visita guidata gratuita alla mostra fotografica “Oltre il 90°. La Triestina e Trieste nello sguardo dei fotografi della fototeca dei Civici Musei di Storia e Arte”

L'itinerario della mostra svela il diverso modo dei fotografi dell'epoca, in particolare Ugo Borsatti, Adriano de Rota, l’agenzia Giornalfoto, Alfonso Mottola e lo Studio Pozzar,di raccontare Trieste e la sua squadra, non solo durante il gioco ma anche negli allenamenti e nel tempo libero, attraverso i volti noti locali del mondo sportivo come il portiere Giampiero Bandini o il centrocampista Francesco Petagna. I fotografi non si limitano a ritrarre i personaggi in posa o l'attimo del goal ma entrano in casa, seguono i giocatori negli allenamenti estivi a Fiera di Primiero e, nel frattempo, sempre in giro per la città, scattano e documentano gli anni Cinquanta e Sessanta anche attraverso i fatti di cronaca, gli sviluppi economici e politici.

Curata da Claudia Colecchia, responsabile della Fototeca e della Biblioteca dei Civici Musei di Storia ed Arte del Comune di Trieste, la mostra è aperta liberamente al pubblico tutti giorni da martedì a domenica (chiuso il lunedì) fino al 15 luglio, con orario 10.00-18.00.