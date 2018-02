"Trieste I Fotografi Oggi": incontro con i fotografi della mostra all'Alinari Image Museum

La Fratelli Alinari Fondazione per la Storia della Fotografia in co-organizzazione con l' Associazione Fotografia ZeroPixel ha il piacere di presentare gli incontri con i fotografi della mostra "Trieste I Fotografi Oggi".

La mostra è curata da Italo Zannier e da Emanuela Sesti, dirigente scientifico di Aim, e proviene da un’attenta selezione di nominativi del ricco panorama di fotografi a Trieste.

La mostra intende infatti presentare, per la prima volta a Trieste, un focus sui maggiori protagonisti contemporanei della fotografia triestina, privilegiando in questa prima esposizione i fotografi impegnati in progetti artistici.



Nell’esposizione sono presenti gli autori contemporanei che occupano un ruolo importante nella storia della fotografia triestina e nazionale, come Mario Sillani Djerrahian e le sue sperimentazioni a partire dagli anni '70, Enzo Gomba e la fotografia metafisica, la ritrattistica di Geri Pozzar, Donato Riccesi e il suo sguardo rivolto all'architettura, i Polaroid Transfer di Ennio Demarin, i paesaggi e i giardini di Adriano Perini, i portfoli di Giulio Bonivento, la ricerca interiore nei ritratti di Fabio Rinaldi e Lorella Klun, le fotoincisioni e la fotografia stenopeica di Luigi Tolotti, le sperimentazioni sulla Polaroid di Massimiliano Muner, la Trieste di Marino Sterle e di Umberto Vittori, le fotografie stenopeiche di Andrej Furlan e Viljam Lavrenčič, la pietra del Carso e gli scenari industriali di Fulvio Grisoni, la ricerca fotografica di Robi Jakomin.