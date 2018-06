Museo Revoltella: visite guidate gratuite alla mostra sul Primo Novecento

Continuano gli appuntamenti con le visite guidate del mese di giugno al nuovo allestimento del quinto piano della Galleria d'arte moderna del Museo Revoltella, incentrato sulla valorizzazione delle opere del Primo Novecento della galleria triestina.

In un percorso di visita sviluppato su sette sezioni, la produzione artistica locale è documentata a partire dall'ultimo decennio dell'Ottocento, agli anni Venti e Trenta del “ritorno all’ordine”, coprendo una storia che dagli albori del Novecento si inoltra nel “secolo lungo”, sino a lambire il secondo conflitto mondiale.

Le visite guidate, curate dallo staff del Museo Revoltella, gratuite e comprese nel biglietto d'ingresso al museo, si terranno mercoledì 13 giugno, alle ore 17.00 e venerdì 15 giugno, alle ore 11.00

Il percorso guidato verrà esteso nel contempo anche alla nuova esposizione dei pannelli decorativi di Vito Timmel per il Cine Ideal – Italia, recentemente inaugurata, e che, allestita nello spazio espositivo della Galleria Carlo Scarpa, comprende anche gli interessanti progetti architettonici del Palazzo della Ras, in cui l'antico cinema era inglobato.

Museo Revoltella di Via Diaz 27, orari di apertura: ogni giorno, escluso il martedì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, Tel. 040 6754350 fax 6754137 revoltella@comune.trieste.it