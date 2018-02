Alla mostra "Nel mare dell'intimità" si festeggia San Valentino: due biglietti al prezzo di uno

Alla mostra "Nel mare dell'intimità. L'archeologia subacquea racconta l'Adriatico" si festeggerà San Valentino. Infatti mercoledì 14 febbraio tutte le coppie (anche di amici) che verranno a visitare la mostra allestita al Salone degli Incanti di Trieste, potranno usufruire della promozione #1bigliettox2, per entare in due con un solo biglietto.

Nella giornata di mercoledì la mostra sarà aperta dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30).

E per tutte le coppie che verranno a visitarla scatta subito la caccia al tesoro per trovare e postare, il giorno stesso con l'hashtag #intimoAdriatico e #1bigliettox2 , su Facebook, Instagram e Twitter, oppure mandandole via Messenger alla pagina Facebook della mostra, il "piatto amatorio”.

Tra le preziose ceramiche di Sveti Pavao, il relitto di nave veneziana naufragata sullo scoglio di San Paolo, presso l'isola di Mljet/Meleda, è esposto infatti il cosidetto "piatto amatorio". Si tratta di un piatto in ceramica graffita policroma risalente alla fine del XV secolo; di fatto l'oggetto più antico trovato nel giacimento. Il piatto, tra i prestiti del Museo Marittimo di Dubrovnik, si distingue per l'eccellente fattura e la decorazione e fa parte di quelle che sono chiamate stoviglie "amatorie", ovvero pegni d'amore che venivano donati alla persona cara nei matrimoni. Il relitto di Sveti Pavao è stato studiato con cura poichè ben conservato e non saccheggiato dai clandestini ed è un'importante evidenza dei traffici e dei commerci del XVI sec., in questo caso del trasporto della ceramica di Iznik da Costantinopoli all'Adriatico presumibilmente verso Venezia.