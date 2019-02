Motoraduno per ricordare Jack Benvenuti

Un evento organizzato per ricordare il giovane Jack Benvenuti, prematuramente scomparso un anno fa in un incidente stradale. Un giro in moto che è un tributo ma anche un ritrovo tra amici e chiunque volesse partecipare, legati per la stessa passione.

Programma

- Ritrovo ore 14:30 presso il nuovo parcheggio di Viale miramare, Barcola "Park Bovedo".

Dopo il ritrovo e i saluti si lasceranno le moto parcheggiate (con criterio). Ci sarà anche la moto di Jack

- Partenza ore 15:00 circa, con un minuto di silenzio rombante alla curva del piccolo mondo (luogo dell'incidente), proseguendo per il centro, via Milano, via Coroneo, via Fabio Severo, università, strada per Basovizza , fino alla vedetta di San Lorenzo dove Jack amava scattare fotografie, il tutto terminerà nel parcheggio della Grandi Motori. Gli organizzatori chiedono di mantenere un certo ordine. Sarà presente il servizio di rappresentanza da parte della Polizia Locale e l' Ase Motosoccorso.