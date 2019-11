Anche Muggia in prima fila per la Festa degli alberi

Anche Muggia si è mossa per la giornata dell'albero, dopo oltre un anno di lavoro del Comitato Muggia Sicura per il progetto Alberi per il Futuro, appoggiato da alcuni cittadini e sostenuto dal consigliere Emanuele Romano, che ha finalmente ottenuto l'adesione del Comune di Muggia. E' prevista la piantumazione di un albero, eseguita da operatori del Comune, il giorno 21 novembre alle ore 10 in piazza della Repubblica. L'intento di questa bella iniziativa è sensibilizzare la cittadinanza ai benefici di alberi e piante.

L'importanza degli alberi

Ogni albero fornisce da 20 a 30 litri di ossigeno al giorno, laddove una persona ne abbisogna in media 300. Forniscono ombra riducendo le superfici artificiali (edifici in materiale lapideo e laterizio, e le strade asfaltate) che si riscaldano maggiormente, e raffreddano l 'ambiente tramite l'evapotraspirazione. Per quanto riguarda gli impatti climatici della vegetazione urbana, studi sperimentali sugli effetti termici delle piante diostrano che, attorno ad un edificio privato, ne modificano la sua esposizione al sole ed al vento e favoriscono il benessere all'interno diminuendone il fabbisogno energetico per il riscaldamento e, soprattutto, per la refrigerazione. In giornate calde e assolate, la temperatura media su pareti ombreggiate da alberi, si riduce di 13-15 gradi centigradi ed il consumo enegetico giornaliero si riduce da 5,56 kw a 2, 28kw. Gli alberi inoltre contribuiscono ad assorbire l'anidride carbonica delle emissioni di gas nocivi.

Ogni albero tagliato ci toglie ossigeno

Ogni albero tagliato senza i dovuti esami di un agronomo, o brutalmente capitozzato da mani inesperte e quindi destinato a morire, ci toglie ossigeno di cui noi e tutti gli esseri viventi abbiamo bisogno. Ringraziamo il Comune per aver saputo ascoltare con grande sensibilità le istanze dei cittadini, augurando che questo sia solo l'inizio di un percorso di tutela ambientale, attuato anche monitorando il taglio degli alberi e promuovendo la loro piantumazione, per donare a Muggia rinnovati angoli di verde pubblico e privato.