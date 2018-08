Danze aeree, acrobazie e musica per il Muja Buskers Festival

Torna a Muggia per la seconda edizione il Muja Buskers Festival, la magica feste del circo contemporeaneo e teatro di strada! Per un intero weekend vi aspettano artisti da mezzo mondo che travolgeranno e traformeranno Muggia. L'appuntamento è per il 25,25 e 26 agosto, tre giornate nelle quali strade, piazze e calli muggesane saranno la scenografia ideale per gli spettacoli di teatro di strada, danza aerea, corda molle, clowneria, equilibrismo, mano a mano, acrobatica, giocoleria, musica e laboratori di circo per bambini e ragazzi.

Quest’anno il programma, che verrà presentato ufficialmente alla stampa il 22 agosto, sarà ancora più ricco e variegato nei contenuti e partirà già venerdì 24, con una strepitosa serata d’apertura durante la quale saranno proposti due spettacoli e un concerto in piazza Caliterna.

Allle 21 Luca Tresoldi aprirà le danze con il suo “Circo Tresoldi”: uno spettacolo insolito, di poche parole ma tanta azione, tante musiche, ritmi incalzanti, gesti convulsi e oggetti volanti. Seguirà, alle 21.30, lo spettacolo di corda aerea e circo contemporaneo dal titolo “Borders”. E per finire, alle 22, il concerto degli Endjoro Quartet, quartetto nato nel 2013 a Trieste nell’ambito della musica di strada che propone, con strumenti rigorosamente acustici, un viaggio musicale tra culture e linguaggi diversi.

La festa, che si avvale della direzione artistica di Riccardo Strano, è promossa dall’associazione culturale “Sparpagliati” ed è realizzata grazie alla co-organizzazione e al patrocinio del Comune di Muggia, il sostegno delMontedoro Shopping Center e il contributo della Regione Fvg – Attività per la promozione del Turismo.

Muja Buskers Festival è reso possibile anche dall’essenziale collaborazione di molte associazioni amiche, quali le Compagnie del Carnevale di Muggia, Arci Servizio Civile Fvg, #MaiDireMai e numerosi volontari, soci e amici dei Buskers.