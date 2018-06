Mujaveg Festival: per il benessere di tutti gli animali, anche quelli umani

La seconda edizione del MujaVeg Festival porta nuovamente in piazza conferenze, dibattiti e stand espositivi dedicati al benessere di tutti gli animali, anche quelli umani.

Il festival ha l’obiettivo di dimostrare quanto sia divertente, positivo ed ottimistico uno stile di vita che riduce il più possibile lo sfruttamento degli animali.

MujaVeg Festival 2018, aprirà i battenti sabato 16 giugno alle 10.00, ed alle 11.00 il Sindaco di Muggia Laura Marzi porterà il saluto istituzionale del Comune presso la Sala Millo. l Festival si chiuderà il 17 giugno alle ore 19.00 con un bagno armonico di campane tibetane che accompagneranno il tramonto in un’atmosfera rilassante sul mare.

Nelle due giornate un ciclo di conferenze illustrerà i benefici di una scelta veg da più punti di vista. L’argomentazione diretta cioè di tipo etico/morale, sarà presentata da Alessandra di Lenge, la più nota attivista per i diritti degli animali in Italia. Benefici indiretti riguardano l’ambiente e la salute, e saranno descritti rispettivamente da Jacopo Rothenaisler della “Decrescita Felice” di Muggia e dalla consulente alimentare Annarita Aiuto. Le importanti tematiche etiche, ambientali e salutistiche saranno intramezzate da interventi più pratici: la blogger Alessia Fantini mostrerà la preparazione di una delle sue buonissime ricette, l’Università di Udine presenterà il recente brevetto dell’uovo vegano, e l’esperta di alimurgia Susanna Montecalvo, durante la visita all’orto sociale del “GAS” di Muggia, descriverà le molteplici proprietà delle erbe che nascono spontaneamente attorno a noi. Attività collaterali saranno quelle organizzate da associazioni che curano il benessere da un punto di vista olistico; diverse tecniche saranno presentate nel corso delle due giornate in mini eventi organizzati sul mare in piazzale Caliterna. Per i più giovani e per i giovani dentro, sarà anche possibile sfidarsi in esibizioni e percorsi di abilità con dei cavalli di pezza realizzati appositamente da un artigiano locale.

Gli stand tematici con espositori ed associazioni animaliste saranno posizionati nell’area pedonale di piazzale Caliterna. Nel festival sarà possibile degustare ottimi piatti colorati ed appetitosi, procurarsi cibi particolari, e prodotti per l’igiene, cosmetica, accessori di cucina e molto altro ancora. Conferenze saranno in parte realizzate in piazza della Repubblica nella sala Millo e in parte nell’area espositiva. In caso di maltempo alcune conferenze saranno spostate al teatro Verdi di Muggia.

Maggiori informazioni sul sito www.mujaveg.it