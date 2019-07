Quando la musica diventa terapia: se ne parla all'Ausonia

Conferenza della dott.ssa Donatella De Colle, psicologa, psicoterapeuta e musicoterapeuta esperta in Mindful Eating e ipnosi evocativa presso il Centro Lifecare di Trieste. Allieva didatta preso il CPTF (Centro Terapia della Famiglia) di Trieste, membro di AMeC ( Ass. Medicina e Complessità), socio Artem ( Ass. regionale di Musicoterapia).

Così spiega la De Colle: Vedremo come la musica può essere usata a livello terapeutico e come utilizzarla, in una relazione, per attivare dei cambiamenti significativi verso il benessere anche attraverso l’attivazione di nuovo stati mentali.