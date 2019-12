Capodanno 2020, canzoni napoletane e triestine alla Piccola Fenice

Un evento unico nel suo genere, per festeggiare in modo originale l'arrivo del nuovo anno. Uno spettacolo brillante dove si fonderà musica, storia, cultura e divertimento il tutto accompagnato da un viaggio culinario che attraverserà due città lontane ma estremamente vicine, Napoli e Trieste.

E aspettando la mezzanotte una vera tombola napole-stina con ricchi premi e tanta allegria.

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di passare una sera indimenticabile anche perché i posti sono limitati!!!!!



I biglietti sono in vendita da martedì 3 dicembre al ticket point di Corso Italia 6 Trieste