Natale e Capodanno a Portopiccolo tra benessere, esperienze gourmet e musica

A Natale, l’Italia si divide, tra coloro che festeggiano la Vigilia, con un sontuoso menu di magro, e coloro che invece prediligono il pranzo di Natale.

La tradizione è, comunque, sempre rispettata, al Falisia Hotel, a Luxury Collection SPA & Resort, al cui interno, affacciato sulla Piazzetta del Borgo, ha sede il Cliff Restaurant. Che sia Vigilia o 25 Dicembre, in famiglia o compagnia, con menu dedicati alla tradizione, che vuole che sia il mare il protagonista della proposta culinaria con vari antipasti tra cui i grandi classici delle feste natalizie: aragosta, salmone e capelletti. Vigilia, con menu rigorosamente di magro ma non per questo poco sfizioso, con un crescendo di sapori e colori che, pur escludendo le carni, rappresenta la vera delizia per il palato. Per chi voglia declinare la cena e festeggiare il pranzo di Natale, la proposta culinaria di Cliff Restaurant rispetta il protocollo gastronomico che ha come protagonista i raviolini in consommé, salmone cotto a bassa temperatura e il tradizionalissimo Panettone Natalizio con mille e sfiziosi dolcetti.

Per la notte di San Silvestro, l’eleganza si combina con il piacere. Una serata accompagnata da Swing Deal, il sinuoso duo acustico formato da Giovanna Rados e Lucy Passante Spaccapietra, degustando il Cenone, un perfetto e ricco abbinamento di sapori e vini. E con la mezzanotte, l’immancabile appuntamento con cotechino e lenticchie.

Il benvenuto al 2020 può essere anche celebrato all’insegna del Benessere. In compagnia di bellezza e salute, immersi in uno scenario unico ed esclusivo, firmato Portopiccolo SPA by Bakel. A partire dalle 20.00 si potrà trascorre l’ultima notte dell’anno tra la vivacità delle piscine, il calore delle saune, le docce emozionali e il piacere della grotta salina, degustando il Cenone equilibrato e vigoroso per iniziare il nuovo anno con energia.

