Natale: cena sociale con gli chef dell’Associazione Cuochi Trieste

L'Associazione Cuochi Trieste, per chiudere l'anno intenso e soddisfacente di attività, organizza una cena sociale aperta a tutti martedì 4 dicembre 2018 alle 20.00 nella sede legale, Arcoriccardo Ristorante, in via del Trionfo 3. I cuochi e gli allievi dell’Associazione prepareranno un menù creato apposta per l’occasione che vedrà mettere in campo tutta loro professionalità. Per antipasto, un piatto della tradizione partenopea rivisitato: la genovese scomposta; il primo sarà una Pasta risottata con ragù di anatra e zest di arancia e lamelle di mandorle tostate; il secondo Porcina alle erbe in crosta di pane con millefoglie di patate viola e fonduta di formaggi e mostarda di mele. Il dolce, anche questo confezionato dalla pastry chef dell’Associazione, si chiamerà Aria di Natale e metterà insieme tradizione e modernità. Il costo della cena è di 35 euro a persona e per le prenotazioni si può scrivere una mail a atctrieste@gmail.com oppure chiamare il 328.9645522 (Luca) o 338.6076900 (Andrea).