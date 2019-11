Showcooking con degustazione, da Zanutta un pomeriggio dedicato al tuo Dolce Natale

Cucinare per se stessi o per gli altri è sempre una forma d’amore!

Ci sono cose alle quali non sappiamo rinunciare, come la risata di un bambino, il profumo di un dolce appena sfornato, un bicchiere di vino in compagnia di un buon amico. Per questo Natale abbiamo pensato di portare tutto ciò nel Centro Cucine di Trieste. Vogliamo regalarvi e regalarci un momento di felicità e allegria, prenderci una piccola pausa, rallentare il ritmo e lasciar navigare la fantasia!



Inizieremo con i bambini, per vedere il mondo attraverso i loro occhi, pieni di allegria e stupore. Alle 15:30 Radio Punto Zero trasmetterà in diretta proprio dalla nostra filiale di Trieste di Via San Francesco 40/a. Il pasticcere ufficiale della radio aiuterà i più piccini a portare un po’ di fantasia nelle nostre tavole natalizie. Il Centro cucine per quest’occasione si riempirà di risate, di farina e di dolci prelibatezze!



Alle 16:30 sarà la volta dello showcooking. Ai fornelli delle nostre cucine troveremo gli autori delle tre migliori ricette pervenute a Radio Punto Zero. Una sfida all’ultima decorazione, guidati dal Pasticcere Alessandro Giudici, che terminerà decretando il vincitore dello Sweet Christams Zanutta 2019.



Non solo showcooking, ma un’esperienza sensoriale che ti guiderà nella preparazione dei dolci natalizi e ti aiuterà ad abbinarli con i migliori vini del nostro territorio. Con questi piccoli trucchi a Natale potrai stupire parenti ed amici con un tocco di classe e originalità.