Natale a Opicina: carrozze, mercatini, presepi e spettacoli sul ghiaccio

Mercatini di Natale e di San Nicolò, concerti, saggi di pattinaggio e cori natalizi, S. Nicolò e Babbo Natale itineranti a bordo di una carrozza a cavalli, apertura straordinaria domenicale dei negozi (il 16 e il 23 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00), Festa di Natale per “diversamente giovani” e un presepe, quello di nonna Bruna, arricchito anche quest’anno da nuovi personaggi e giochi d'acqua e di luce, che si illuminerà, oltre che nella tradizionale sede di via di Prosecco, anche a Villa Carsia. Anche quest'anno a Opicina per oltre un mese, da domani, giovedì 29 novembre 2018, a domenica 13 gennaio 2019, si festeggerà il “Natale con Noi”.

Il ricco programma è stato presentato oggi (mercoledì 28 novembre) nella sala giunta del Comune di Trieste dall'assessore comunale al Commercio ed Eventi correlati, Lorenzo Giorgi, dalla presidente del Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina-Skupaj na Opčinah, Nadia Bellina, presenti anche Babbo Natale, nonna Bruna e il presidente della III Commissione Commercio Francesco Panteca.

Gli eventi

Le vie dello shopping natalizio nel borgo carsico saranno illuminate dalle luminarie (dotate di 44 punti luce) e rallegrate dalla presenza, quest’anno in piazzale Monte Re, dell'albero di Natale donato dal Comune di Trieste, la cui inaugurazione avrà luogo giovedì 6 dicembre alle ore 17.00 alla presenza delle Autorità cittadine. L'accensione dell'albero e la successiva inaugurazione del presepe di via di Prosecco saranno allietate dall'accompagnamento musicale del Coro d'Argento di Villa Carsia e di Neva e la sua fisarmonica. Sarà presente una rappresentanza degli alunni del Ricreatorio comunale F.lli Fonda Savio.

Per i più piccoli

Non mancheranno nemmeno in questa edizione le iniziative rivolte soprattutto ai più piccoli e che culmineranno con l'arrivo di San Nicolò e Babbo Natale. Come ogni anno, giovedì 6 dicembre, il Santo, a bordo di una carrozza, dalle 16.00 alle 18.00 distribuirà doni e dolci ai bambini in piazzale Monte Re. I più piccoli riceveranno anche la visita di un Babbo Natale itinerante che, il 23 dicembre, sempre dalle 16 alle 18, darà vita a una passeggiata su un cocchio trainato da cavalli con partenza da piazzale Monte Re accompagnato dalle note a tema della Banda “Viktor Parma” di Trebiciano.

Il presepe di Nonna Bruna

Sarà ancora più ricco anche il presepe di nonna Bruna (93 anni): realizzato interamente a mano e allestito con l'aiuto di Silvio Buzzai e Dario Rota, ogni anno – e questo non fa eccezione - si arricchirà di nuovi personaggi e aninaletti e di giochi di luce e d'acqua. Alcune delle statuine in legno saranno opportunamente posizionate nelle aiuole lungo il percorso da Strada di Vienna verso via Nazionale per accompagnare idealmente i passanti fino al fulcro del presepe di via di Prosecco. Anche quest'anno il presepe raddoppia, con l'allestimento di una seconda Natività a Villa Carsia, in via S. Isidoro, che verrà inaugurata giovedì 13 dicembre alle ore 17.00 con l'accensione delle luci e l'accompagnamento del Coro d'Argento di Villa Carsia.

Mercatini

A grande richiesta, domenica 23 dicembre torna, in collaborazione con l'Associazione Culturale “Cose di Vecchie Case”, anche il Mercatino dell'artigianato, dell'hobby e dell'usato a tema natalizio allestito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 lungo i marciapiedi di via Nazionale, Strada per Vienna e via di Prosecco. Nell’occasione sarà presente anche l'Isola dei bambini, con scambi di giocattoli figurine, libri, cd, dvd, fumetti e videogiochi.

Dall’1 al 5 dicembre presso il Circolo Tabor sarà allestita la consueta Mostra-Mercatino di San Nicolò sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00, domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e gli altri giorni dalle ore 16.30 alle ore 20.00.

Pattinaggio sul ghiaccio e altri sport

Spazio anche per il “Saggio di Natale” di pattinaggio con ingresso a offerta libera della Polisportiva Opicina dal titolo “Benvenuti a Disneyland” in programma venerdì 21 e sabato 22 dicembre alle ore 20.30 al palazzetto “Aldo Cova” di via degli Alpini 128/1.

Per celebrare i 50 anni di attività dell'Associazione Polet al Centro Pikel di via Monrupino venerdì 21 dicembre verranno presentate al pubblico le proprie attività nel campo del Basket, Hockey e Pattinaggio artistico. Nella sede del Polet sabato 22 e domenica 23 dicembre si terrà anche un saggio di pattinaggio artistico dedicato a “Harry Potter”. Non potrà mancare la Grande “Festa di Natale” per i “diversamente giovani” a cura dell'Associazione Volop-Volontariato Opicina/Voluntariat Opčine in collaborazione con il Centro Diurno “Capon”, la II Circoscrizione Altipiano Est e l'UOT di Roiano, mercoledì 12 dicembre alle ore 15.00 nella Sala conferenze della Banca di Credito Cooperativo del Carso - ZKB di via del Ricreatorio 2 con il Coro d'Argento di Villa Carsia, il Coro del Tabor e i bambini di Opicina, la fisarmonicista Neva e Babbo Natale con i suoi aiutanti. Novità di questa edizione, il Ballo Swing con il "Trieste Swing Christmas Party sul Carso": il 15 dicembre dalle ore 14.30 nella sala del Tabor avranno luogo un Workshop di ballo Lindy Hop e dalle ore 20.00 un Party.

Ambito religioso

In ambito religioso, sabato 24 dicembre alle ore 22.45, processione e celebrazione della nascita del Bambin Gesù presso il presepe di nonna Bruna. Domenica 25 dicembre nella chiesa di S. Bartolomeo Apostolo alle ore 18.00 Concerto di Natale e lunedì 31 dicembre alle ore 19.00 Messa di ringraziamento cantata dal Coro parrocchiale misto a cui faranno seguito le litanie cantate. Per agevolare e rendere facile e piacevole lo shopping, tutti i sabati fino al 24 dicembre la Banca ZKB consentirà di posteggiare gratuitamente nel proprio parcheggio di via del Ricreatorio 2 dalle ore 8.00 alle ore 19.30.

“A Opicina Natale con noi” è promosso dal Consorzio Centro in Via - Insieme a Opicina - Skupaj na Opčinah in collaborazione con il Comune di Trieste e la II Circoscrizione Altipiano Est e grazie al contributo di Confcommercio, Terziaria Trieste e Banca di Credito Cooperativo del Carso-Zadružna Kraška Banka. Notizie, foto, video e aggiornamenti in tempo reale sulla pagina facebook dedicata “A Opicina Natale con Noi” Notizie, foto, video e aggiornamenti in tempo reale sulla pagina facebook dedicata “A Opicina Natale con Noi” e sul sito internet www.insiemeaopicina.com.