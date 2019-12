Natale Sub 2019: folla sulle rive per la lettura dell'omelia sott'acqua (FOTO)

Anche quest'anno si è tenuta sulle rive la Messa di Natale Sub, il tradizionale evento religioso unico in Europa, organizzato dall'ASD Sub Sea Club Trieste. Il clou dell'evento è stata l'immersione del sacerdote Don Francesco Pesce (subacqueo brevettato FIPSAS) nella campana subacquea a cinque metri di profondità per la recitazione dell'omelia "Preghiera per i caduti in mare". Il tutto è stato proiettato su un mega schermo alla presenza di un folto pubblico.

Intervenuto anche il vescovo Monsignor Gianpaolo Crepaldi, autore dell'omelia, che ha portato il suo augurio al pubblico e benedetto il presepe. Presenti anche numerose associazioni sportive e non, come la staffetta di corridori partita dalla cattedrale di san Giusto per portare l'omelia a Don Pesce. Ha partecipato all'evento anche la Trieste SICS FVG, con una dimostrazione di cani da salvataggio. Lungo le rive si è tenuta, in contemporanea, anche la pagaiata natalizia con i SUP vestiti da Babbo Natale. Per finire, a tutti sono stati distribuiti vin brulè e panettone, offerti dall'Associazione Nazionale Alpini.

