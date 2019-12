Natale Sub, il 26 dicembre Santa Messa sott'acqua

Per il 43esimo anno la tradizionale manifestazione del Natale Sub si aggiorna, pur restando ferma sul principio di portare un evento unico in tutta Europa alla propria città, uno scambio di auguri tra amici amanti del mare, celebrando il Rito della Santa Messa prima in superficie e poi sott’acqua con l’eccezionale intervento del Vescovo Mons. Giampaolo Crepaldi che coglierà l’occasione per portare il suo saluto e gli auguri a tutto il pubblico presente.

La Santa Messa celebrata da Don Francesco Pesce, subacqueo brevettato Fipsas, verrà celebrata a terra sul palco di un camion con mega schermo, per poi immergersi in una campana subacquea posta a -5 metri sul fondale davanti alla Scala Reale per leggere l’omelia scritta dal Vescovo di Trieste e una preghiera in commemorazione dei caduti del mare.

Il tutto verrà ripreso e trasmesso a terra con impianti audio/video di nuova costruzione.

Quest’anno, a fianco a Don Francesco Pesce, ci sarà il gradito e sentito ritorno del predecessore sacerdote subacqueo Don Alessandro Amodeo. Confermata la presenza di molte associazioni sportive e non, come la staffetta di corridori composta da un ventina di persone che partirà dalla Cattedrale di San Giusto per portare l’Omelia sino in Piazza Unità d’Italia per consegnarla a Don Francesco Pesce.

Panettone e vin broulè come di consuetudine verrà distribuito dall’associazione nazionale Alpini. L’ASD SUB SEA CLUB TRIESTE, organizzatrice dell’evento, sensibile al problema dell’inquinamento marino, quest’anno fornirà per il rinfresco solamente piatti e bicchieri di carta.

Gallery