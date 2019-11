Nikitch & Kuna Maze, il mix jazz-musica elettronica sul palco del Miela

Un progetto molto raffinato, godibile, dalla grande energia e modernità che esplora i nuovi linguaggi artistici del jazz e della musica elettronica.

La collaborazione tra il musicista Nicolas Morant aka Nikitch e il produttore con sede a Bruxelles Edouard Gilbert aka Kuna Maze è iniziata quando i due si sono incontrati per la prima volta nella sezione jazz della scuola musicale francese di Chambéry in Francia dove hanno gettato le basi per la loro musica futura.



Dopo il loro primo incontro, entrambi hanno confermato separatamente i loro propri progetti musicali nella produzione in ambito elettronico : Kuna Maze si è specializzato nella Los Angeles Beat Scene e nel Post Dubstep inglese mentre Nikitch si è orientato verso la Bass Music e il Chicago Footwork.

Nel 2016, la loro prima collaborazione sulla traccia “Chemelin” ha aperto la strada ad un nuovo progetto che mescola i loro mondi musicali.



ll loro primo EP « Cake », rilasciato il giugno 2018 su Etichetta Cascade Records ha avuto un ottimo riscontro nella stampa del settore ed il sostegno di molti noti professionisti della musica e DJ internazionali come Gilles Peterson (BBC Radio 6,), Laurent Garnier, Lefto (Studio Bruxelles), Lexis, Toshio Matsura.



Nikitch e Kuna Maze sono ritornati in studio in questo 2019 per comporre il loro nuovo EP « Mush » pubblicato dall’etichetta storica britannica Tru Thoughts e confermando il loro stile, questa oscillazione di jazz, downbeat e hip-hop che offre una vivida, intima ed irresistibile texture per gli ascoltatori.



Andare in scena con una band dal vivo è stato un passo successivo ovvio per entrambi anche grazie alla collaborazione con Raph Stark alla batteria che ha aggiunto una dimensione energetica alla dimensione “live” che vede Nikitch alla produzione/flauto/e synth e Kuna Maze alla produzione e al basso.

Anche dal vivo riescono a sincronizzare perfettamente il loro suono con i vivaci colori del jazz mescolati con il frenetico battito di footwork e juke in combinazione con le texture cosmiche e granulari del synth e le improvvisazioni al flauto.



Nikitch x Kuna Maze fanno ora parte della nuova ondata di musicisti, produttori e DJ che sono fortemente influenzati dal punto di fusione tra il jazz e cultura clubbing disegnando un parallelo con la scena del Regno Unito dove troviamo controparti come Neue Grafik, Nubya Garcia, Joe Armon…



Ad aprire la serata:

BST QUARTET

Giovani e talentuosi musicisti triestini che già dimostrano di sapersi destreggiare in un genere, quello del jazz-funk / acid jazz, che da sempre ha riscosso il nostro favore, coniugando la qualità musicale all’energia e al divertimento.



Allo spazio bar:

selezioni video-musicali della nuova scena jazz-elettronica globale a cura di FAAAB