NIMDVM, Clanfin della befana: quarta edizione all'insegna del divertimento e della solidarietà

NIMDVM, Clanfin della Befana: terza edizione all'insegna della solidarietà Eventi a Trieste

„Torna per la quarta edizione il Clanfin della befana, l'evento all'insegna della solidarietà organizzato dal gruppo Facebook N.I.M.D.V.M..

L'appuntamento è per sabato 6 gennaio dalle ore 12.00 al Cedas di Barcola: un'occasione per sfidare il freddo con un tuffo benaugurante e che sia di buon auspicio per il 2018.

Seguirà un rifresco durante il quale si raccoglieranno offerte per aiutare le famiglie triestine in difficoltà.