Noce moscata, pepe nero, pepe bianco: arriva il corso su usi e costumi delle erbe e spezie in cucina

Appuntamento all'ErbOsteria per tutti gli appassionati di cucina! Francesca e Matteo vi propongono un corso da svolgere tutti insieme sull'uso e utilizzo delle erbe e delle spezie nella cucina e nella vita di tutti i giorni, per il piacere di scoprire un mondo magico, pieno di sapori, profumi, emozioni e ricordi di un tempo.

Vi aspetta un tuffo nelle più antiche tradizioni della cucina della Carnia nel suo uso approfondito di erbe come medicamento, ma soprattutto come uso culinario, nelle bevande, negli amuleti per la protezione dei campi, del bestiame, della casa e del raccolto.

Programma

Lunedì 15 gennaio: uso della sacra Camomilla Matricaria e la spiegazione dell'importanza di questa pianta fondamentale e da troppo tempo scontata dalla commercializzazione; le sue proprietà, la sua storia in breve, l'uso in cucina soprattutto nei dolci e nelle bevande; l'uso della Lavanda Officinalis negli usi meno comuni in cucina e nella vita di tutti i giorni come pianta protettrice e purificatrice. Una ricetta a scelta.

Lunedì 22 gennaio: Spiegazione e introduzione dei 4 Pepi - Bianco, Verde, Nero e Rosa - la loro importanza nella cucina tradizionale carnica, le loro proprietà diversissime tra di loro; l'utilizzo in pietanze rare e meno comuni. Spiegazione dell'Anice Stellato, della Noce Moscata e della Cannella insieme come piante fondamentali nella cucina antica e le loro proprietà. Una ricetta a scelta.

Lunedì 29 gennaio: Spiegazione e introduzione del magico e balsamico Timo Vulgaris e della Salvia nelle ricette meno comuni dei sapori di una volta e il loro utilizzo nella vita quotidiana. Un piccolo buffet per finire il corso insieme e condividere domande e riflessioni sulle magiche erbe e spezie.

Il costo previsto per ogni persona comprensivo di corso+schede illustrate con le spiegazioni delle lezioni+quadernetto e penna per prendere appunti e annotare domande, pensieri e condivisioni+lo sconto del 10% su tutte le erbe e le spezie per i partecipanti+una ricetta nuova dopo ogni lezione da portare a casa e sperimentare è di 50 euro.

Per info e prenotazioni chiamare Francesca al 3386547607 oppure il numero fisso 040633349 a ora di pranzo.