Rossetti, al via la stagione 2019 - 2020 con Paolini, Elio e "Notre dame de Paris" (FOTO)

Oltre 50 titoli in cartellone e 5 nuove produzioni previste per la Stagione 2019-2020 de Il Rossetti - Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, presentata ieri, venerdì 30 agosto in una conferenza stampa.

Gli spettacoli: la prosa

Il sipario si alza con “L’onore perduto di Katharina Blum” di Böll: un giallo e un’antesignana critica al mondo della comunicazione fra fake news e “macchine del fango”, in cui Franco Però dirige Elena Radonicich e Peppino Mazzotta. Attraverso la Prosa parlano Shakespeare e Goethe, Sofocle e Molière, e riecheggia il Novecento in Scarpetta e Nemirovsky, e nell’ironia di Kesserling e Frayn. Ma parole importanti richiedono interpreti importanti: come Giulia Lazzarini, Gabriele Lavia, Roberto Herlitzka, Luigi Lo Cascio, Maddalena e Giovanni Crippa, Massimo De Francovich, Franco Branciaroli, Sergio Rubini, Laura Marinoni, Elisabetta Pozzi, Marco Paolini, Laura Curino, Francesco Mandelli, Giuseppe Cederna, Gioele Dix e altri.

Altri percorsi, musical, eventi

Negli Altri Percorsi la drammaturgia contemporanea si contamina con la magia in “Valzer per un mentalista” di Davide Calabrese e Fabio Vagnarelli, con il fumetto in “Kobane Calling on Stage” da Zerocalcare, con il cabaret in “Sacco e Vanzetti” di Michele Santeramo. E naturalmente ci si apre a un vasto orizzonte di generi: ecco i Musical & Eventi con l’imponenza di “Notre Dame de Paris” con il cast originale, l’energia di “The Choir of Man” che ha stregato l’Edinburg Fringe Festival 2017, la poesia di “Slava’s Snowshow” e l’allegria di “Pinocchio Reloaded”. Poi l’internazionalità della Danza con “The Beginning of Nature” dell’Australian Dance Theatre per la prima volta in Italia, con l’hip hop di Käfig, la classe di Bodytraffic da Los Angeles, la Hubbard Street Dance e il talento coreografico di Micha Van Hoecke in “Shine” sulle note dei Pink Floyd. Fra gli Eventi brilla “Il Grigio” di Gaber con Elio, che Assicurazioni Generali offre a studenti e dipendenti.

Presenti alla conferenza stampa, accanto al direttore Franco Però e alla vicepresidente dello Stabile Chiara Valenti Omero, l’Assessore alla Cultura della Regione Tiziana Gibelli, l’Assessore ai Teatri del Comune Serena Tonel, la presidente della Fondazione CRTrieste Tiziana Benussi e la responsabile di Corporate Identity del Gruppo Generali Emma Ursich”.

Gibelli: "La platea si allarga"

Così ha dichiarato l'assessore Gibelli: "Nel cartellone 2019-20 del Teatro Rossetti di Trieste c'è qualcosa per tutti, un'offerta che allarga il target di potenziale pubblico e conferma l'importante ruolo di quello che è il teatro stabile del Friuli Venezia Giulia". Gibelli, confermando il costante sostegno della Regione, si è dichiarata fiduciosa che "anche quest'anno si riuscirà a fare fronte alla riduzione di contributi ministeriali. Il Rossetti - ha infatti evidenziato l'assessore regionale - è il teatro di produzione che in Italia vanta la migliore percentuale di risorse proprie rispetto a quelle pubbliche. Il tutto - ha concluso - in una città di Trieste che appare in vetta alle classifiche nazionali per il complesso di offerta teatrale".

THE CHOIR OF MAN

“IL GRIGIO” (nella foto Elio)

IL CALZOLAIO DI ULISSE - MARCO PAOLINI (nella foto Marco Paolini)

L’INFINITO TRA PARENTESI - MALVALDI (nella foto Giovanni e Maddalena Crippa)

Gallery