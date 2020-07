Lunatico Festival: giovedì "L'oca dalle piume d'oro", uno spettacolo per famiglie

Al Lunatico Festival uno spettacolo per famiglie (per bambini dai 4 anni) con la produzione di CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia. La serata è organizzata in collaborazione con la Fondazione Pittini.



E’ un’antica e misteriosa fiaba della tradizione popolare di tutta Europa che racconta di una bellissima principessa che non ride mai. Si ritrova anche nelle fiabe dei fratelli Grimm ed è molto nota anche in diverse regioni italiane. Italo Calvino nelle Fiabe Italiane la riporta nella versione di un narratore friulano.

Vi si narra di una principessa bellissima che non ride mai, neanche davanti alle situazioni più ridicole e divertenti. Suo padre il re, come tutti i re delle fiabe, vuole darle marito e decide allora di concederla in sposa a chi riuscirà a farla ridere, chiunque egli sia. Ma la principessa pone una condizione terribile: chi tenterà e non ci riuscirà, dovrà morire.



Il CTA – Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia persegue fin dalla sua nascita (1994) l’obiettivo di promuovere il teatro di figura nella regione Friuli – Venezia Giulia, attraverso l’organizzazione di festival, rassegne, progetti speciali, progetti di formazione per le scuole, produzioni di spettacoli sia per bambini che per adulti. Tra le sue iniziative più significative: la stagione teatrale per bambini e famiglie “Pomeriggi d’inverno”, i festival “Alpe Adria Puppet Festival” e “Marionette e Burattini nelle Valli del Natisone”, i progetti speciali Beckett&Puppet e Puppet&Music.



Ingresso gratuito su prenotazione.



Il numero di posti è limitato a 70:

- 20 posti sono prenotabili online ( https://www.eventbrite.it/e/biglietti-loca-dalle-piume-doro-113149828182 )

- 50 saranno prenotabili nella giornata dell'evento presso l'infopoint a Il Posto delle Fragole (via Pastrovich 4, Parco San Giovanni, Trieste) attivo dalle 18.30 alle 20.30.



Saranno adottate tutte le misure di contenimento del contagio del COVID-19 secondo direttive di legge.



Raccomandiamo al pubblico massima puntualità.



Durante la prenotazione è necessario indicare i propri contatti per rispondere alle direttive che ci chiedono di tenere l'archivio dei presenti per 14 giorni dall'evento.

L’OCA DALLE PIUME D’ORO

con Serena Di Blasio

testo e regia di Antonella Caruzzi

ideazione e realizzazione degli oggetti di scena di Maria de Fornasari

realizzazione elementi scenografici Stefano Podrecca



