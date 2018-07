Olimpiade delle Clanfe: ancora 2 giorni per iscriversi

Aperte ancora per 2 giorni le iscrizioni all'11ª edizione dell'Olimpiade dele Clanfe, che si svolgerà allo stabilimento balneare "Ausonia" di riva Traiana 1 a Trieste sabato 28 luglio 2018. Per l'undicesimo anno consecutivo la giornata sarà l'occasione per rinnovare la grande e divertente festa all'insegna dell'esaltazione della triestinità e del più puro morbin triestin ricca di personaggi stravaganti, tuffi strambi, ma anche spettacolari, e soprattutto di grandi tonfi in mare con l'obiettivo primario di alzare più acqua possibile.

Pagina principale

https://www.spiz.it/olimpiadi-dele-clanfe/11-olimpiade-dele-clanfe-2018



Iscrizione (Obbligatoria entro giovedì 26.07.2018):

https://www.spiz.it/olimpiadi-dele-clanfe/11-olimpiade-dele-clanfe-2018/11-olimpiade-dele-clanfe-2018-iscrizione