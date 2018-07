Olimpiade Clanfe: incoronati re e regina Luca Benes ed Eleonora Denich (CLASSIFICA)

Terminata ieri l'11esima edizione dell'Olimpiade delle Clanfe, la tradizionale e goliardica "competizione" per chi esegue il classico tuffo a ferro di cavallo schizzando più in alto. La Giuria ha eletto re assoluto delle Clanfe Luca Benes, ed Eleonora Denich come Regina. Molte altre le categorie partecipanti, dai "pici" alle "vece bobe e vece marantighe" ai "muloni", e svariati anche i criteri di valutazione, tutti consultabili nelle classifiche complete, scaricabili qua sotto:

