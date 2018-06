Olimpiade dele Clanfe: aperte le iscrizioni all'11esima edizione

Aperte le iscrizioni per l'11ª edizione dell'Olimpiade dele Clanfe, che si svolgerà allo stabilimento balneare "Ausonia" di riva Traiana 1 a Trieste sabato 28 luglio 2018. Per l'undicesimo anno consecutivo la giornata sarà l'occasione per rinnovare la grande e divertente festa all'insegna dell'esaltazione della triestinità e del più puro morbin triestin ricca di personaggi stravaganti, tuffi strambi, ma anche spettacolari, e soprattutto di grandi tonfi in mare con l'obiettivo primario di alzare più acqua possibile.

Come consuetudine, la gara vera e propria sarà preceduta da un programma di circa un'ora di spettacoli ed esibizioni incentrate sul tema del mare e degli sport legati all'acqua, grazie alla Triestina Nuoto alla Pallanuoto Trieste e ai favolosi cani di salvamento di UCiO.

Sarà ritirato dalla competizione il numero #46 in omaggio e a perenne ricordo dell'amico Majk Radulovic prematuramente scomparso nel mese di ottobre 2017. Majk veniva ogni anno all'Olimpiade dele Clanfe da Rovigno in Croazia ed essendo uno sfegatato tifoso di Valentino Rossi si era sempre iscritto come concorrente numero 46.

