Tiare, oltre 6000 porzioni gratuite di dolce e tanto spettacolo per il tiramisù più lungo del mondo

Domenica 11 febbraio a partire dalle 14, TIARE SHOPPING si riempirà di dolcezza e divertimento: in occasione della prova ufficiale del “Tiramisù più lungo del mondo” valida per il Guinness World Record, il centro commerciale di Villesse regalerà ai presenti un pomeriggio ricco di emozioni.

Tanti gli ospiti e le esibizioni che allieteranno gli ospiti dello shopping centre in attesa della misurazione del famoso dolce italiano che sarà realizzato “live” domenica stessa e si articolerà lungo i due corridoi del primo piano.

L’inizio dello spettacolo è previsto per le 14.00 quando sul palco situato nell’area antistante all’ingresso Tiare salirà il celebre presentatore friulano Igor Pezzi accompagnato da Sonia Borgonovo, ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Saranno loro a intrattenere i presenti accogliendo i vari ospiti e introducendo i diversi momenti di festa.

Da Paolo Tuci, famoso remixer e collaboratore di Cristina D’Avena che allieterà i presenti con uno spettacolo musicale, a Stefano Nasini impersonator di Michael Jackson passando per Dania Lascialfari, la piccola concorrente della 58° edizione dello Zecchino d’Oro. Ospiti d’onore i PanPers: il duo comico di Colorado più amato del momento salirà sul palco di TIARE SHOPPING per far divertire il pubblico a suon di battute e imitazioni allieterà i presenti anche durante la misurazione del record.

Oltre alle attività di intrattenimento, nel corso del pomeriggio verranno presentate le aziende e le realtà territoriali che hanno contribuito alla realizzazione del tiramisù dei record. Grazie alla partecipazione di Clara e Gigi Padovani, food writer di fama internazionale sarà inoltre possibile ripercorrere i momenti storici che hanno caratterizzato la storia del dolce friulano più conosciuto al mondo: dalla nascita alla certificazione da parte del ministero dell’agricoltura di prodotto tipico regionale.

Alle 16.00 il momento cloud dell’intera giornata: Lorenzo Veltri, giudice ufficiale del Guinness World Record inviato direttamente da Londra, inizierà la misurazione di quello che potrebbe essere il tiramisù più lungo del mondo. Dopo il verdetto sarà possibile degustare tutti insieme questa bontà con oltre 6.000 porzioni gratuite di tiramisù messe a disposizione dall’organizzazione.

Gli organizzatori invitano tutti gli interessati ad essere presenti già a partire dalle ore 13.00.