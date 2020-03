Bandablanda racconta il Pedocin al teatro Verdi di Muggia

Domenica 15 marzo 2020 alle ore 17:00 BANDABLANDA – F.I.T.A. - Trieste presenta: OLTRE IL PEDOCIN, scritto, diretto e interpretato da Gianpacco con canzoni e musica dal vivo. Un fazzoletto di spiaggia al centro di Trieste, diviso a metà da un muro: uomini da una parte, donne dall'altra ed è subito...spettacolo. Chiacchiere, discussioni, dibattiti, argomenti di ogni giorno, semplici, ai quali molte volte diamo poca importanza perchè: “no go tempo per le ciacole...”. Da bambino ci andavo con mamma, poi ci ho portato mio figlio, ora con Bandablanda proviamo a realizzare un sogno, raccontare le storie viste e sentite vicino al muro, in un monologo musicale. Un monologo con canzoni e musica dal vivo per trasmettere i ricordi, le emozioni e il morbin di Trieste partendo dal muro. Voce e chitarra: Virginia Lanza Tastiere: Roberto Pignataro Audio e Luci: Luca Piccotti Ingresso unico € 8,00 – senza prenotazione del posto Apertura Biglietteria ore 16:00 Inizio spettacolo ore 17:00

