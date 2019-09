Oltre trenta Lamborghini d'epoca in mostra a Portopiccolo

Oltre trenta le Lamborghini d’epoca, prodotte tra il 1963 e il 1991 - con alcune eccezioni per modelli speciali - saranno protagoniste della seconda edizione di Lamborghini & Design – Concorso di Eleganza che, prima di raggiungere il Golfo di Trieste, faranno tappa a Venezia.

Le vetture, dopo aver percorso oltre 300 km, si prepareranno per il concorso di eleganza di sabato 21, che si terrà a Portopiccolo, dove verranno valutate da un selezionato gruppo di giudici internazionali, cultori del bello e profondi amanti e conoscitori dei modelli Lamborghini di tutte le epoche. Gli equipaggi, quindi, a bordo delle proprie vetture si recheranno a Trieste per l’esposizione al pubblico in Piazza Unità d’Italia e per ripercorrere le strade della gara in salita Trieste-Opicina.

Il Concorso di eleganza è dedicato al talento dell’architetto ed industrial designer Gae Aulenti (1927-2012). Nella Piazzetta di Portopiccolo verrà realizzato un vero e proprio Museo a cielo aperto, ovvero un ‘esposizione di oggetti di Aulenti, artista protagonista di primo piano della storia dell’architettura contemporanea.

La curatela è di Nina Artioli, nipote di Gae Aulenti ed eccellente narratrice del talento artistico dell’architetto, arricchito da spunti e racconti personali. L’evento, ideato dal Polo Storico di Lamborghini, il dipartimento interno alla casa che si occupa di preservarne il patrimonio storico, è stato prodotto con il supporto dell’agenzia Gattinoni di Milano.

L’esposizione è aperta al pubblico.