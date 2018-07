Omaggio a Frank Sinatra con la Mitteleuropa Orchestra

Arriva un'altra serata all'insegna della musica al Castello di San Giusto. Questa volta tocca alla Mitteleuropa Orchestra che ci regalerà un meraviglioso e magico omaggio a Frank Sinatra, artista eclettico ed emblematico, la cui memoria è vivida nell’ideale collettivo grazie all’autentica bellezza delle sue canzoni e del suo swing.

Arrangiati da Valter Sivilotti ed interpretati da cantanti selezionate su audizione, verranno eseguiti alcuni tra i brani più celebri e amati dall’artista di Hoboken, da Night and Day e I’ve got you under my skin di Cole Porter, a My Way, passando per Stormy Weather, Summer Wind e Strangers in the night.

L'appuntamento è per martedì 24 luglio alle ore 21.00

Mitteleuropa Orchestra

Igor Zobin direttore

Marnit Calvi

Jessica Interdonato

Tatjana Mihelj

Mathia Neglia