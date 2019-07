Al Revoltella un omaggio Zoran Mušič

Anche quest’anno al Museo Revoltella di Trieste si svolgerà la rassegna “Storie nell’arte – percorsi teatrali” un progetto di Laura Forcessini prodotto e organizzato da Bonawentura in collaborazione con il Museo Revoltella e il Comune di Trieste e realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il secondo appuntameto giovedì 11 e venerdì 12 luglio ore 18.00 sarà con IL SILENZIO DEI CAMPI IN FIORE pensieri dall'oblio di Zoran Mušič di Marko Sosič, con Marco Puntin che con questo breve monologo da voce al grande pittore attraverso frammenti di vita e di morte nel loro significato primordiale e metafisico.

Rifflessioni sulla propria arte, sulla verità e la menzogna, sulla necessità di comprendere l'essenziale e vedere oltre a ciò che vedono gli occhi, a cercare di comprendere nell'ombra della propria vecchiaia e nell'oblio dei ricordi il valore dell'uomo e il senso della vita. Un frammento su uno degli artisti difficilmente collocabili sia al modernismo che al primo postmodernismo, un omaggio ad uno degli artisti più individualisti per il quale l'impatto con il paesaggio, da prima quello carsico in seguito quello dalmata, castigliano, svizzero e italiano, infine quello di Dachau, ha avuto una significativa influenza sull'esperienza artistica e quella della sua vita personale.

Biglietto € 10,00 (da 1h prima dello spettacolo all’ingresso del museo). Informazioni e prenotazioni: Teatro Miela, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00, tel. 040365119. Posti limitati. Durata 50’.

organizzazione: Bonawentura in collaborazione con il Museo Revoltella