"A Scuola per conoscerci", torna il progetto contro il bullismo omofobico

Torna per la sua edica edizione il progetto "A scuola per conoscerci" A.S. 2018-2019, inziativa nata per prevenire e contrastare il bullismo omofobico e transfobico nelle scuole medie e superiori del Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento, organizzato da Arcigay Arcobaleno Trieste Gorizia Onlus, è fissato per sabato 29 settembre alle 15 presso la LIbreria Minerva di via San Nicolò.

«Impegnarsi per il cambiamento vuol dire non voltare le spalle davanti alle ingiustizie della nostra società. Vuol dire aiutare chi non ha la forza di farlo da solo. Vuol dire esserci per le altre persone». Queste le parole degli organizzatori.

La partecipazione alla presentazione del progetto è gratuita e non impegnativa. Per le persone interessate ci sarà un successivo corso di formazione gratuito.