Onelife Rally 2018: passa anche per Trieste la traversata di auto di lusso

Passerà anche per Trieste, domani domenica 1 luglio, il Onelife Rally 2018, l'evento di supercar di lusso in partenza da Venezia alle 11.

Una traversata non competitiva, con 42 auto di lusso dal valore totale di 10 milioni di euro, che dovrebbe passare nella nostra città attorno alle 12.30. Le supercar proseguiranno poi per Zagabria, Belgrado, Budapest, Bucarest e taglieranno il traguardo a Mamaia tra una settimana.

Tra le auto presenti anche 6 McLaren, 6 Lamborghini, 1 Ferrari 488, 1 Ferrari 430 e 1 Maserati Gts.

Le auto attraverseranno prima Sistiana per passare poi in centro davanti a piazza Unità, risalire verso l'Università, ancora verso Opicina e entrando infine in Slovenia.

Trieste quest'anno sarà soltanto una tappa di passaggio ma gli organizzatori si dicono già interessati a sceglierla tra le tappe per l'edizione 2019 in cui è prevista la traversata dell'Italia.