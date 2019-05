Open day al Civiform di Opicina per la formazione dopo le scuole medie

Venerdì 7 giugno Scuola Aperta nella sede Civiform di Opicina, appuntamento dedicato a chi è ancora indeciso su cosa fare dopo le medie, vuole cambiare il suo percorso scolastico e imparare velocemente una professione. Dalle 15.00 alle 18.30 l’ente di formazione di via di Conconello 16 aprirà le porte per far conoscere il suo staff, i laboratori e la modalità didattica. Ragazzi e famiglie potranno scoprire come si diventa addetto alla computer grafica, cuoco, panettiere, pasticcere e manutentore auto e moto.

Un’occasione importante per scoprire da vicino i corsi targati Civiform, caratterizzati da uno stimolante mix di teoria e pratica. La sede di Opicina, infatti, è interessata da una fase di investimenti che vedranno partire il nuovo anno formativo con grandi novità: un laboratorio totalmente rinnovato destinato a formare i professionisti della Pasticceria e Gelateria e nuovi moderni locali dedicati ai corsi dell’area Grafica. Pensati per chi vuole inserirsi rapidamente e con soddisfazione nel mondo del lavoro, i corsi triennali Civiform lasciano comunque aperta la possibilità di continuare gli studi nella scuola superiore. Grazie agli stage in azienda mettono a contatto con i professionisti del settore scelto e, alla fine dei 3 anni, garantiscono una qualifica professionale con cui si può lavorare in Italia e all'estero.

Oggi, scegliere la formazione professionale – talvolta anche per ritrovare la motivazione dopo un insuccesso scolastico – vuol dire inserirsi rapidamente nel mercato: la percentuale degli occupati a un anno dalla qualifica si attesta infatti attorno al 70%. I corsi sono approvati e finanziati dalla Regione FVG all'interno di Effe.Pi, associazione di enti incaricata della gestione in regione di tali percorsi: iscrizione e frequenza, dunque, sono gratuite. Durante Scuola Aperta, inoltre, si potrà anche prenotare uno stage orientativo per fare una prova “sul campo” partecipando a una lezione prima della fine dell’anno formativo.

Nello stesso pomeriggio, infine, Civiform ospiterà un evento aperto al pubblico relativo a KeyQ+, un progetto Interreg Italia-Croazia che promuove l'offerta gastronomica interregionale per valorizzare turismo, cultura e tradizioni: un ulteriore modo per vivere da vicino la realtà del Centro, impegnato nella formazione per giovani e adulti ma anche in numerose attività di sviluppo sociale con respiro internazionale. Per info e iscrizioni, si può contattare la Segreteria al n. 040.9719811. Ulteriori dettagli su civiform.it.

