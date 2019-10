A san Giovanni la presentazione dei corsi di percussioni per i più piccoli

Giovedì 3 ottobre alle ore 17:30, siete tutti invitati. Fatevi portare al Mini-Mu dai vostri genitori alla presentazione dei nuovi corsi di percussioni per voi che saranno attivi da ottobre per tutto l'anno scolastico organizzati dall' associazione culturale Multiculture in collaborazione con il Mini-Mu. La partecipazione è gratuita su riserva della disponibilità dei posti.

Vi invitiamo a prenotare il vostro posto chiamando Multiculture a.c.s.d. al 3473152590, Mini-Mu in via Weiss 15 nel Parco di San Giovanni a Trieste. I corsi sono rivolti a tutti a partire dai 6 anni. Seguici su Fb https://www.facebook.com/percussionitrieste/