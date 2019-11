Cosa fare dopo le medie? Scoprilo all'Open Day di Civiform

Ritorna l’appuntamento con Scuola Aperta al Civiform di Opicina: sabato 14 dicembre dalle 9.00 alle 12.30 appuntamento dedicato a chi vuole scoprire tutto sui corsi che, dopo le medie, permettono di imparare una professione ed entrare velocemente nel mondo del lavoro. Dalle l’ente di formazione di via di Conconello 16 aprirà le porte per far conoscere il suo staff, i laboratori e la modalità didattica. Ragazzi e famiglie potranno scoprire come si diventa manutentore di autovetture e motocicli, addetto alla computer grafica, cuoco e panettiere pasticcere gelatiere. Durante Scuola Aperta potranno anche prenotare uno stage orientativo per fare una prova “sul campo” partecipando attivamente a una lezione.

I corsi Civiform

I corsi di formazione professionale Civiform sono caratterizzati da uno stimolante mix di teoria e pratica: in aula si apprendono le nozioni per svolgere la professione; in laboratorio si imparano a utilizzare gli strumenti del mestiere. Grazie agli stage in azienda si entra a contatto con i professionisti del settore scelto e, alla fine dei 3 anni, si consegue una qualifica professionale con cui si può lavorare in Italia e all'estero. Pensati per chi vuole inserirsi rapidamente e con soddisfazione nel mondo del lavoro, i corsi triennali Civiform lasciano comunque aperta la possibilità di continuare gli studi con il quarto anno integrativo Civiform – con cui si ottiene il diploma professionale – o in un istituto scolastico superiore. Scegliere la formazione professionale singifica inserirsi rapidamente nel mercato: il 70% degli allievi, a solo un anno dalla qualifica, lavora proprio nel settore in cui ha studiato. I corsi sono approvati e finanziati dalla Regione FVG all'interno di Effe.Pi, associazione di enti incaricata della gestione in regione di tali percorsi: iscrizione e frequenza, dunque, sono gratuite. Seguirà un altro appuntamento di Scuola Aperta venerdì 10 gennaio (15.00-18.30).

Contatti

Per info e iscrizioni, si può contattare la Segreteria al n. 040.9719811. Ulteriori dettagli su civiform.it.

