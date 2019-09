Open day alla scuola di grafologia di Trieste

La scuola di Grafologia di Trieste (via della Geppa 2) organizza nella giornata del 20 settembre dalle ore 16 alle 21, un Open Day aperto a tutti e con ingresso gratuito.

Gli incontri avranno lo scopo di illustrare come lo studio della grafologia possa essere un sostegno nelle relazioni affettive, mettendo in evidenza i punti forza e di debolezza della coppia; coglieremo le caratteristiche peculiari dello scrivente come ad esempio l'intelligenza, il temperamento o le sue attitudini principali; capiremo l'importanza dello scrivere a mano nell'era digitale e miglioreremo la propria scrittura. Un breve laboratorio spiegherà il tutto in maniera coinvolgente. Durante questa piacevole giornata avrete la possibilità di fare esaminare gratuitamente, la vostra scrittura da un esperto grafologo.



Programma:

ore 16:00 - Presentazione dell'Associazione e attività 2019

ore 16:15-17:00 - Grafologia e sessualità

ore 17:15-18:00 - L'importanza dello scrivere a mano

ore 18:15-19:00 - Educazione e recupero delle difficoltà di scrittura

ore 19:15-20:00 - I principi base della grafologia

dalle 16:00 alle 21:00 - Brevi analisi grafologiche, GRATUITE



La scuola si trova in via della Geppa 2 (secondo piano), 34132 a Trieste.

Per informazioni: www.grafologiatrieste.it

email: info@grafologiatrieste.it

Telefono: 3500315713

Vi aspettiamo!

