Open day del gruppo comunale dei volontari Protezione Civile di Muggia

In occasione del 25 anniversario di fondazione, in piazza Marconi, si terrà una giornata per far conoscere cosa fanno i #volontaridivalore del Gruppo Comunale di Muggia. Verranno esposte le attrezzature in dotazione, ci sarà la possibilità di rivedere le immagini più significative della storia del Gruppo e potranno essere chieste informazioni sulle attività svolte. Uno spazio sarà riservato al Piano Comunale delle Emergenze dove i cittadini potranno ottenere informazioni dettagliate sui corretti comportamenti da tenere in caso di emergenza e sulle aree di attesa della propria zona. Alle 11.00 si terrà un momento ufficiale alla presenza delle Autorità. La cittadinanza e i colleghi del Sistema Integrato di Protezione Civile sono invitati a partecipare.