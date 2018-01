Formazione: Open-day nella sede Civiform di Opicina per entrare subito nel mondo del lavoro

Ultimo appuntamento con Scuola Aperta nelle sedi Civiform: rispettivamente venerdì 26 gennaio a Trieste (dalle 15 alle 18) e sabato 27 gennaio a Cividale (14.30-17.30), in programma un pomeriggio dedicato a chi deve decidere che strada intraprendere dopo le medie. In entrambe le sedi si potrà conoscere lo staff, visitare i laboratori e scoprire il funzionamento della scuola, da sempre centrata sulla pratica per garantire il collegamento con il mercato del lavoro.

Durante Scuola Aperta i ragazzi potranno vedere all’opera gli allievi che già frequentano i corsi di qualifica e prenotare uno stage orientativo per fare una prova “sul campo” e rendere più semplice la scelta tra uno o più settori: un’ottima opportunità anche per sondare la propria manualità. I corsi di formazione professionale nel 70% dei casi garantiscono un rapido inserimento nel mondo del lavoro, ma va segnalato che dopo la qualifica triennale è comunque possibile proseguire gli studi in un istituto scolastico superiore oppure con un quarto anno di specializzazione. Iscrizione e frequenza sono gratuite perché i percorsi sono approvati e finanziati dalla Regione FVG all'interno di Effe.Pi, associazione di enti incaricata della loro gestione in regione.

Nella sede di via di Conconello, a Opicina, è possibile iscriversi ai corsi di: manutentore di autovetture e motocicli, addetto alla computer grafica, cuoco e panettiere pasticcere gelatiere. A Cividale invece sono attivi i percorsi per cuoco, cameriere di sala e bar, panettiere pasticcere gelatiere, estetista, acconciatore, installatore di impianti elettrici civili e industriali e addetto alla produzione grafica digitale. Per informazioni, si può contattare la Segreteria (Cividale: 0432.705811 – Trieste: 040.9719811) o inviare una mail a orientamento@civiform.it. Ulteriori dettagli su www.civiform.it.