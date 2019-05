Open day alla scuola alberghiera Ad Formandum

La Scuola alberghiera AD FORMANDUM apre le porte a tutti i giovani dai 14 ai 18 anni non compiuti che sono interessati a iscriversi in un percorso di formazione professionale nell’ambito della ristorazione. Venerdì 7 giugno 2019 dalle 14.30 alle 17.30 durante gli Open day sarà possibile visitare la scuola, parlare con gli operatori e approfondire le opportunità che offre un percorso di formazione professionale, quale quello di Operatore della ristorazione Cuoco, Cameriere e Pasticcere.

La scuola alberghiera AD FORMANDUM ha due sedi in cui svolge la propria attività. L’una, nel cuore di Trieste, con una vista spettacolare sul golfo triestino, situata nelle immediate vicinanze di Via Rossetti, l’altra a Gorizia, situata in Via della Croce 3, anch’essa nel centro della città. In entrambe le sedi gli allievi hanno a disposizione aule attrezzate per lo studio teorico, ma soprattutto nuovi e moderni laboratori di cucina e sala bar, nei quali affrontare la parte pratica dello studio presso l’ente di formazione professionale.

La Scuola alberghiera di AD FORMANDUM realizza il percorso di studi Operatore della ristorazione, con la possibilità di scelta fra il profilo Cuoco e il profilo Cameriere di sala e bar. La novità per il prossimo anno formativo è rappresentata dal percorso di studi dedicato alla pasticceria che si terrà a Gorizia, ovvero l’Addetto alle lavorazioni di panetteria, pasticceria e gelateria.

Tutti i corsi della scuola alberghiera durano tre anni, si svolgono da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì. L’alternanza scuola-lavoro che si realizza nel secondo e terzo anno offre agli allievi di trascorrere un periodo di stage presso le aziende del settore. Le iscrizioni ai corsi di qualifica professionale avvengono però ancora in modalità cartacea. Gli allievi interessati a frequentare i corsi di formazione professionale devono perciò recarsi presso la segreteria dell’ente e formalizzare l’iscrizione con la compilazione del modulo cartaceo.

Info: www.adformandum.org