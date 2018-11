Open day scuola dell'infanzia paritaria "Maddalena di Canossa"

La comunità educante è felice di accogliervi

dalle ore 9,00 di sabato 1 dicembre nella nostra scuola:

una casa per crescere felici, conoscere amici,

imparare, giocare ed emozionarsi.



Una casa aperta anche con attività di post scuola (psicomotricità, danza, inglese…) e una casa aperta in estate con i campus estivi.



Per il prossimo anno scolastico 2019-2020 Trieste capitale europea della scienza entrerà a scuola con un programma speciale di scienze naturali, umane e tanti esperimenti.



Vi aspettiamo numerosi!!

